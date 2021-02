Barcellona: Coutinho potrebbe non giocare più per quest'anno

Potrebbe essere già terminata la stagione di Coutinho in maglia blaugrana. Questo è quello che sostiene il media spagnolo Onze che spiega che l’ex Liverpool e Inter sarebbe “vittima” dei potenziali bonus che la società catalana dovrebbe versare agli inglesi al compimento di determinante condizioni.

Solo questioni economiche? Il mese di Gennaio è stato un pò un calvario visto la serie di infortuni che hanno colpito l’attaccante del Barcellona, ma una volta guarito come si comporterà il club nei suoi confronti?

Da quanto si apprende, tra Barcellona e Liverpool ballano ancora 5 milioni di euro. Le due società infatti, come spesso accade nelle trattative, hanno da tempo degli accordi che prevedono dei bonus in caso di ulteriori 7 presenze stagionali del brasiliano. Secondo Onze, però, per questioni legate al bilancio e alla volontà dei catalani di non “perdere” ulteriori finanze, il calciatore non scenderà più in campo. Coutinho, quindi, anche se dovesse recuperare pienamente dai problemi fisici accusati nel mese di gennaio, con ogni probabilità giocherà davverocol contagocce e molto probabilmente meno delle 7 presenze che farebbero obbligatoriamente scattare i 5 milioni di bonus…

OMNISPORT | 11-02-2021 12:36