Barcellona, Del Bosque promuove Xavi

30-10-2021 20:23

L’ex CT della nazionale spagnola Vicente Del Bosque, campione d’Europa e del Mondo con la Roja, benedice il probabile ‘arrivo al Barcellona di Xavi, suo ex giocatore che con la maglia delle Furie Rosse è stato in grado di vincere due Europei e un Mondiale tra il 2008 e il 2012. Queste le parole di Del Bosque nel corso di un’intervista ad AS:

“Ha tutte le conoscenze utili, conosce il Barcellona da quando era bambino e ha anche fiducia nelle sue idee. Questa è la cosa più importante. Dopo i giocatori, deve farsi apprezzare dal pubblico e cercare di vincere le partite. Solo così potrà fare bene. È importante che abbia molta fiducia nelle proprie possibilità e in quello che vuole fare. A mio modo di vedere le cose, il Barcellona con la crescita dei giovani tornerà al top sicuramente”.

OMNISPORT