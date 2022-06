Barcellona, Gavi prossimo al rinnovo coi blaugrana

11-06-2022 20:21

Secondo Joan Laporta, il Barcellona provvederà prestissimo a rinnovare il contratto di Gavi, giovanissimo talento della Masia che si è già imposto in prima squadra.

Gavi ha vissuto una stagione da protagonista con i Blaugrana nel 2021-22, giocando da titolare 36 partite e partecipando a 47 gare.

Il diciassettenne è il più giovane tra i talenti a disposizione di Xavi: solo l’attaccante del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko, anch’egli diciassettenne, è andato a segno nei cinque principali campionati europei in età più giovane.

Segnando contro la Repubblica Ceca la scorsa settimana, Gavi è diventato il più giovane marcatore spagnolo di sempre, strappando il record al compagno di squadra del Barca Ansu Fati.

Ma il centrocampista è sotto contratto in Catalogna solo per altri 12 mesi, il che significa che il Barca deve agire rapidamente, come sta facendo.

Laporta, presidente del club, ha dichiarato ai giornalisti: “Siamo ottimisti, perché vogliamo che Gavi resti al Barcellona. Siamo molto contenti che rimanga, proviene dalla nostra accademia. Anche il giocatore e il suo agente, che conosciamo, vogliono rimanere al Barcellona. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo.”

Tuttavia, Laporta non ha avuto notizie altrettanto positive sul futuro dell’ala Ousmane Dembele, un tempo ingaggio record del club da 105 milioni di euro.

“Dembele ha un’offerta per rimanere, ma non abbiamo notizie che l’abbia accettata”, ha detto il capo del Barca. “Non abbiamo avuto una risposta da lui”.