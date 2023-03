Barcellona, Lewandowski non fa promesse sul futuro

Il centravanti blaugrana: “Non so quanto resterò qui, il futuro del Barça è assicurato”.

10-03-2023 11:47

Mentre il suo vecchio club, il Bayern Monaco, sta andando alla grande, il Barcellona, almeno in Europa, ha deluso. Tuttavia, Lewandowski il suo lo sta facendo. Alla prima stagione in blaugrana, è già a quota 15 gol.

Il centravanti del Barcellona classe 1988 è stato chiaro circa il suo futuro al magazine del Barcellona: “Per quanto concerne il futuro non penso a quanto tempo starò al Barcellona. Voglio continuare ai massimi livelli per qualche anno ancora, più di uno o due”, le sue parole riportate da Marca. Secondo il fuoriclasse polacco, il Barcellona, con tutti i giovani che ha in rosa, “… ha il futuro assicurato”. Al momento, comunque, Lewandowski è concentrato sul finale di stagione. Vuole continuare a lasciare il segno con la casacca blaugrana.