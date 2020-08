Barcellona, regalo all'Inter con l'arrivo di Koeman

La clamorosa eliminazione dalla Champions League ha accelerato la rivoluzione tecnica in casa del Barcellona, con l’esonero di Quique Setien e l’ormai prossimo arrivo in blaugrana di Ronald Koeman, tecnico olandese amatissimo in Catalogna per il suo passato di grande giocatore.

Il suo approdo al Barca appare quasi sicuro e come spiega Nicolò Schira la nuova guida tecnica della squadra catalana potrebbe favorire la campagna acquisti dell’Inter.

L’arrivo di Koeman a Barcellona aiuta la strategia dell’Inter

Già perché Koeman avrebbe già presentato la sua lista della spesa al Barcellona, accompagnandola con i nomi dei giocatori non più utili alla causa blaugrana: e tra questi c’è anche un vecchio obiettivo nerazzurro.

“Ivan Rakitic e Arturo Vidal potrebbero lasciare il Barcellona la prossima settimana – ha scritto Schira su Twitter – Ronald Koeman ha chiesto di comprare Donny Van De Beek dall’Ajax. La trattativa è già aperta con il suo agente Guido Albers”.

Dentro Van De Beek, dunque, mentre sono sul piede di partenza Rakitic e soprattutto Vidal: a quel punto l’Inter potrebbe concludere l’acquisto del cileno ad una cifra favorevole.

Sulla disponibilità del giocatore non ci sono dubbi, già a gennaio Vidal era pronto a fare le valigie e a trasferirsi a Milano. Antonio Conte, dunque, potrà finalmente avere il centrocampista dei suoi sogni. Tuttavia l’acquisto dell’ex Juve e Bayern Monaco non infiamma i tifosi nerazzurri.

I dubbi dei tifosi nerazzurri

“Inter lo prendiamo stavolta Vidal a mister Conte?”, chiede con un pizzico d’ansia Riccardo. Gli risponde Circus: “Vidal no… per piacere no, basta vecchi che ti rimangono sul groppone”.

Ale, invece, con Vidal prenderebbe anche Rakitic: “Venite all’Inter, ragazzi!”. Infine TheBoss ironizza sul rapporto tra Conte e Vidal: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…”.

