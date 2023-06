Barcellona, Robert Lewandowsk: “Arabia? Ho altre priorità”

L’attaccante dei blaugrana in un’intervista a Fichajes: “Ho ancora un anno di contratto. Arabia? Non c'è nulla, neanche da dire, e perché dovrei pensarci?”

14-06-2023 14:18

L’attaccante polacco del Barcellona, Robert Lewandowski, allontana sul nascere le voci su un possibile approdo in Arabia. Ad oggi l’ex attaccante del Bayern Monaco non vuole raggiungere Cristiano Ronaldo e Benzema, il numero 9 del Barcellona vuole continuare in Spagna. A dichiararlo è lo stesso attaccante della Polonia nel corso di un’intervista a Fichajes e riportate da Tuttomercatoweb.

Le dichiarazioni di Robert Lewandowski: ”Non c’è nulla, neanche da dire, e perché dovrei pensarci? Soprattutto ho ancora un anno di contratto. Sto vedendo cosa succede in Arabia ma non mi preoccupa, ho altre priorità in questo momento”.