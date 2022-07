Barcellona: su Depay quattro italiane

25-07-2022 15:39

Mephis Depay non rientra più nei piani tecnici di Xavi ed il Barcellona lo ha inserito nella lista dei partenti. Secodo il quotidiano spagnolo AS, che segue da vicino le vicende della squadra blaugrana, in corsa ci sarebbero addirittura quattro italiane: la Juventus, alla ricerca di un attaccante che possa fungere da vice-Vlahovic e da esterno. A seguire, Milan, Inter e Napoli. Tuttavia, l’offensivo ha un ingaggio fuori mercato per l’intero quartetto delle nostre rappresentanti, e per questo motivo rimarrebbe maggiormente in piedi la pista estera, con Tottenham e Lione che possono accontentare facilmente le richeste del nazionale oranje.

