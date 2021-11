Barcellona, Xavi e la lettera al club: "Torno a casa"

06-11-2021 12:16

Xavi Hernandez è finalmente il nuovo tecnico del Barcellona. Un ritorno annunciato ormai da anni, ma che ha preso corpo in questa stagione in seguito ai pessimi risultati di Koeman e della squadra. Attraverso i propri profili social, lo spagnolo ha scritto una lettera per il suo grande ritorno in blaugrana:

“Cari Culers, torno a casa. Torno nel posto che mi ha visto crescere, torno al club della mia vita. Non posso descrivere a parole l’emozione che provo nel tornare a difendere questo stemma che porto nel cuore, tornare a sentire come vibra il Camp Nou dall’interno e tornare ad ascoltare i vostri canti e le grida di questo gran pubblico.

So di arrivare in un momento difficile, però lo affronto con le migliori speranze. Lavoreremo e lotteremo per raggiungere ciò che meritiamo. Grazie Barcellona per aver avuto fiducia in me e a tutti i tifosi che hanno creduto dovessi firmare questi documenti importanti. La storia continua”.

