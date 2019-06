Barzaghi: Ricatto Icardi? L'Inter reagirà in questo modo

Di tweet in tweet ma senza arrivare ancora a una soluzione. Il tormentone Icardi sta mettendo a dura prova la pazienza dei tifosi dell’Inter oltre che dei dirigenti nerazzurri. Lo scenario appare chiaro: la società vuole liberarsene senza però perdere soldi, il giocatore fa muro e spinge per il rispetto del contratto. Un dispetto o un atto d’amore? Difficile da dire, di certo c’è che la situazione di stallo rischia di paralizzare il mercato della Beneamata.

LA SOLUZIONE – Come l’Inter intenda uscire da questo impasse lo rivela Marco Barzaghi. Il giornalista di Mediaset spiega a Radio Sportiva la strategia per non rimanere incartati. Ovvero come non essere ostaggi di Icardi. Per non farsi ricattare – secondo Barzaghi – l’Inter sta cercando di mettere da parte un tesoretto (cedendo giovani) per arrivare a Lukaku indipendentemente dalla cessione di Icardi, senza così trovarsi alle strette.

I RISVOLTI – Per il giornalista di Mediaset a rischiare è più il bomber che esclude che l’Inter possa essere costretta a liberarlo gratis, “così come non vedo gli estremi di una causa perché lui per primo ha rifiutato una convocazione. Il fatto che la famiglia Icardi parta per una lunga vacanza ci fa pensare che la situazione non si sblocchi prima del ritiro: va bene minacciare di andare a scadenza ma poi stare due anni senza giocare metterebbe a rischio carriera di Mauro”.

SPORTEVAI | 16-06-2019 10:46