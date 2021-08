Barzagli svela: "Chiesi a Paratici Mbappé per la Juventus"

Mentre ogni estate si rinnova il dibattito sulla nuova e prossima destinazione di Kylian Mbappé, puntualmente accostato al Real Madrid, negli scorsi anni, all’alba della sua esplosione al Monaco, in tanti tra i giocatori che lo videro giocare lo consigliarono alla dirigenza come possibile innesto.

Tra questi anche Andrea Barzagli, che con la maglia della Juventus ha affrontato il francese nel 2017, quando il club bianconero superò quello monegasco in semifinale prima di presentarsi in finale di Champions League a Cardiff. “Ricordo come fosse ieri la sensazione che provai a Montecarlo contro il 18enne Mbappé: andava ai tremila all’ora”.

Un ricordo, quello raccontato a ‘Tuttosport’, che rimane impresso: nella doppia sfida il francese mise a segno l’unico goal del computo totale, quello del 2-1 a Torino dopo il vantaggio di Mandzukic e Dani Alves. “A fine partita andai da Paratici e gli dissi: ‘Cosa aspettiamo a prenderlo…”.

Ma per Mbappé c’era già la fila: al termine di quella stagione il Paris Saint-Germain riuscì a strapparlo alla concorrenza, dandogli la possibilità di consacrare definitivamente il suo talento. “Il direttore mi fece capire che lo volevano già tutti ed era praticamente impossibile avvicinare Mbappé”.

Adesso Kylian Mbappé viene puntualmente accostato al Real, come avviene di solito in questo periodo, ma qualche anno fa in molti tra i club, compresa la Juventus, avrebbero voluto ingaggiarlo, anche su consiglio di diversi calciatori come Andrea Barzagli.

