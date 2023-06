Il giocatore ha firmato un triennale con il club piemontese

30-06-2023 11:59

Tommaso Baldasso ha deciso di lasciare l’Olimpia Milano. II play, poco utilizzato da Ettore Messina, ha firmato un contratto triennale con la Bertram Derthona.

Nuovo capitolo per il giocatore del 1998 che era arrivato in maglia Olimpia nel novembre 2021, dopo lo stop per doping di Riccardo Moraschini. Sotto la guida di Ettore Messina ga vinto due scudetto e ha conquistato anche la maglia azzurra.

Nell’ultima annata, tra problemi fisici e scelte tecniche ha giocato veramente poco.