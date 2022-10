11-10-2022 17:20

L’americano Billy Baron, che prova a ripetere in Italia i successi conseguiti in Russia e Serbia, racconta a Repubblica-Milano l’approccio col mondo Olimpia: “Messina chiede dal primo giorno fisicità e energia al massimo, ci sta capitando di partire lenti e rimontiamo col carattere e la difesa. Dopo 9 anni in Europa, avverto la necessità di vincere. Qui ci sono giocatori esperti e professionali, si arriva in anticipo all’allenamento e ci si ferma dopo la fine. Ho scelto Milano anche per ritrovare Kevin Pangos: durante la pandemia abbiamo vissuto a San Pietroburgo settimane assieme senza le nostre famiglie. E’ un playmaker altruista e avrà la chance di valorizzare compagni che sono quantitativamente più forti che in Russia”.