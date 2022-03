Basket, Brittney Griner in tribunale a Mosca: fino a maggio in detenzione

17-03-2022 19:08

Dovrà scontare altri due mesi di detenzione in Russia la stella della WNBA Brittney Griner, arrestata il 17 febbraio a Mosca al suo arrivo. Nel suo bagaglio era stato ritrovato dell’olio di Hashish.

Oggi, l’atleta, come riporta la Tass, agenzia di stampa statale russa citata dal “Guardian”, è apparsa in tribunale a Mosca due volte e si è dichiarata non colpevole per le accuse di possesso di droga.

Eppure almeno fino al 19 maggio rimarrà in carcere: se ritenuta poi colpevole rischia fino a 10 anni.

OMNISPORT