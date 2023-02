Basket, c'è già il possibile erede di De Raffaele

In pole position ci sarebbe Spahija, coach croato con grande esperienza in Eurolega.

06-02-2023 09:40

Come comunicato dalla stella Reyer Venezia, coach De Raffaele non è più il coach della squadra lagunare. Fatali le quattro sconfitte consecutive, l’ultima con Brindisi. Il club starebbe già cercando il nuovo allenatore a cui affidarsi.

In pole position ci sarebbe Spahija. Lo scorso anno alla guida del Baskonia, il 60enne coach croato ha una carriera molto lunga alle spalle. Ha allenato molto in Eurolega e ha avuto anche trascorsi, come assistant coach, in NBA (Atlanta e Memphis). Nel suo passato, c’è anche un’esperienza in Italia, con Roseto (2004/05). Non sarebbe l’unico profilo seguito dalla Reyer. Ci sarebbe anche quello di Pianigiani, visto in Serie A sulle panchine di Siane e Milano (è stato anche CT della Nazionale dal 2009 al 2015).