Basket, Datome: "Felice di essere con la Nazionale"

20-07-2022 10:39

Gigi Datome, attualmente in vacanza dopo una lunga stagione, ha parlato un’intervista a La Nuova Sardegna.

Da poco il giocatore italiano ha rinnovato con l’olimpia Milano con cui ha vinto lo scudetto in questa stagione: “L’Olimpia era già una società molto importante e per questo l’avevo scelta, e penso che in questi ultimi due anni sia ulteriormente cresciuta come ambizioni, risultati, appeal. Sento di poter ancora giocare a questo livello sono felice di poter continuare ancora un anno sperando di poter fare ancora delle belle cose insieme”.

E poi: “Sono stati due anni molto particolari, col Covid che ha condizionato parecchio nel primo, abbiamo vinto 4 trofei, siano andati avanti in Eurolega e il finale di stagione è stato molto intenso e la serie molto combattuta, quelle lacrime testimoniano quanto l’abbia vissuto intensamente. E ora mi auguro di vivere un altro anno pieno di emozioni. Il sogno è tornare alle final four di Eurolega. E una squadra che le gioca spesso prima o poi avrà anche le possibilità di vincerle. Fermo restando che l’obiettivo resta vincere in Italia, che non è mai scontato”.

Infine immancabile il capitolo Nazionale con il suo ritorno in maglia azzurra e gli Europei di settembre: “Sono felice di essere sano e di essere lì e che, come Milano, anche la nazionale mi reputi ancora importante in vista della sfida degli Europei di settembre, forse più difficili dei Mondiali e delle Olimpiadi. Vero, sono tre anni, ma di fatto ho saltato solo un’estate (purtroppo quella dell’Olimpiade), poi c’è stato il Covid. Il Poz? Per lui è una sfida e ci è arrivato dopo un percorso importante, a noi il compito di dargli una mano. Sono contento che sia il ct e lo ringrazio. Spero solo che abbiamo più di fortuna di altre occasioni”.