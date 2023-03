Basket, Della Valle: "Emozione unica la Coppa Italia"

Nel corso delle celebrazioni, tenute ieri a Brescia, ha parlato il giocatore simbolo della Leonessa

01-03-2023 15:31

Nel corso della serata di ieri, 28 febbraio, al PalaLeonessa di Brescia si è tenuta la celebrazione per la conquista delle Frecciarossa Final Eight 2023.

A parlare Amadeo Della Valle: «Questa coppa è un emozione incredibile anche per come è arrivata. Da ottavi abbiamo fatto questa cavalcata. Ci siamo compattati e abbiamo fatto qualcosa di bellissimo. Ho anche spaccato uno specchio prima della Coppa Italia, ma è stata la dimostrazione che faccio bene a non credere a queste cose scaramantiche. Tutti ora giocheranno contro di noi in modo affamato e noi dovremo vincere per raggiungere la salvezza al più presto. Ho fatto un passo in avanti come assist-man, cerco di essere un facilitatore per i compagni avendo tanto palla in mano. Nell’ultima azione contro la Virtus non aveva senso che attaccassi Pajola in isolamento, era giusto attaccasse CJ. Tanti giocatori, sia dell’Olimpia che Virtus, mi hanno scritto per congratularsi».