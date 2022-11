Basket Femminile, Italia sul velluto contro la Svizzera, qualificazione ad un passo

24-11-2022 22:45

Terza vittoria per l’Italbasket femminile alle Qualificazioni agli Europei 2023. Le ragazze di Lino Lardo surclassano la Svizzera per 78-29, con un primo tempo chiuso sul 51-22 che, di fatto, ha messo la partita in ghiaccio. Ora le Azzurre attendono la Slovacchia domenica sera per provare a chiudere il discorso qualificazione e staccare il pass per la rassegna continentale dell’anno prossimo.

Protagoniste assolute del successo odierno sono state Cecilia Zandalasini e Costanza Verona: l’ala della Virtus Bologna chiude con 17 punti, mentre la playmaker in forza alla Famila Schio segna 14 punti. Sfiorano la doppia cifra invece Olbis Andre con 8 punti e Jasmine Keys con 9 punti.