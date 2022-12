Basket, l'anno dell'Olimpia si chiude con la sfida al Valencia

29-12-2022 08:55

L’Olimpia chiude il suo 2022, un anno che ha prodotto scudetto e Coppa Italia, con la sfida numero 16 di EuroLeague, contro il Valencia, la quarta squadra formazione spagnola della competizione.

Battendo nell’ultimo turno il Barcellona, Valencia è salita in classifica e ora figura nell’area playoff dove tenta di rientrare, un passo alla volta, anche l’Olimpia, vincitrice delle ultime due gare, a Belgrado contro la Stella Rossa e poi a Milano contro Monaco. Per tentare di risalire la china, questa partita è fondamentale: precede la trasferta di Atene-Olympiacos che a sua volta precede il doppio turno di Berlino più la gara casalinga con lo Zalgiris.

Torna in panchina anche coach Messina, assente per influenza contro il Monaco: “Come tutte le partite di EuroLeague anche questa è molto importante, a maggior ragione venendo da due vittorie consecutive. Vorremmo prolungare il momento positivo e ancora una volta l’apporto del nostro pubblico potrà esserci di grande aiuto, così come lo saranno impegno e attenzione a rimbalzo che ad esempio sono stati fondamentali nella partita di campionato vinta contro Varese. Valencia è una squadra ben allenata da Coach Mumbru, in grado di usare con efficacia i propri esterni e il talento atipico di Bojan Dubljevic, che è uno dei migliori centri tiratori d’Europa. Cercheremo di giocare la miglior partita possibile, sapendo che non sarà per nulla facile”.