Basket, l'Olimpia corre ai ripari: ecco Timothé Luwawu-Cabarrot

19-11-2022 11:24

La notizia era nell’aria e adesso è ufficiale: l’Olimpia Milano ha ufficializzato l’accordo con Timothé Luwawu-Cabarrot, nell’ultima stagione agli Atlanta Hawks.

“Luwawu-Cabarrot – dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos – è un giocatore nel pieno della maturità fisica e tecnica, versatile e atletico, che riteniamo possa aiutare la nostra squadra”.

“Sono molto felice di tornare a giocare in Europa e di poterlo fare a Milano, in questa società – dice Luwawu-Cabarrot -. Sono estremamente entusiasta dell’opportunità di aiutare la squadra a inseguire gli obiettivi che si è prefissata e a vincere il maggior numero di partite possibile. Non vedo l’ora di incontrare tutti i tifosi e cominciare”.

Di origini congolesi, ha cominciato a giocare nelle giovanili di Antibes. Nel 2014 è entrato in prima squadra e nella sua stagione di esordio ha segnato 7.1 punti di media. La stagione successiva si è trasferito in Serbia al Mega Leks dove in 28 gare della Lega Adriatica ha segnato 14.6 punti di media con 4.8 rimbalzi per gara. Alla fine di quella stagione, nel 2016, si è dichiarato per i draft NBA ed è stato selezionato al primo giro dai Philadelphia 76ers, al numero 24. Ha giocato due anni a Philadelphia poi è stato ceduto a Oklahoma City e successivamente a Chicago. Ha trascorso poi due anni a Brooklyn e uno ad Atlanta. Nel 2019/20 ha segnato 7.8 punti di media con il 38.1% nel tiro da tre. In tutto, ha giocato 328 partite NBA con 60 presenze in quintetto e 16.0 minuti di impiego per partita. Luwawu-Cabarrot ha vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo segnano 9.0 punti gara con il 37.5% nel tiro da tre nelle sei gare del torneo olimpico. Ha vinto l’argento anche agli Europei del 2022.