02-02-2022 12:42

Da mesi Riccardo Moraschini è ormai fermo ai box con l’accusa di doping. Il giocatore ha anche ricevuto nei giorni scorsi le motivazioni della sentenza depositate dal Tribunale Nazionale Antidoping.

Moraschini, attualmente ancora in forza all’Olimpia Milano, saprà qualcosa in più il 18 febbraio. Come riporta Sky Sport, infatti, sarà quella la data fissata per l’appello contro la squalifica di un anno per doping.

OMNISPORT