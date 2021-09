Basket, Messina: "Bridisi? Sono più solidi"

Nei quarti di fianle della Supercoppa italiana di Basket, l’Olimpia di Ettore Messina ha superato agilmente Treviso.

In smifinale sarà sfida a Brindisi, un match non semplice come ha spiegato il coach delle scarpette rosse. “Brindisi come sempre gioca bene nel senso che tutti sanno sempre cosa devono fare. Rispetto all’anno scorso sono diversi, probabilmente non hanno la creatività dei vari Thompson, Harrison e Willis, ma sono più solidi e molto disciplinati. Noi dovremo essere pronti perché hanno tanta fisicità e mi sono apparsi discretamente avanti di condizione. Sicuramente, non sarà facile”.

OMNISPORT | 19-09-2021 12:15