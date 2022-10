Basket, Messina: "In Europa dobbiamo avere continuità"

01-10-2022 12:11

Alla vigilia dell’inizio del nuovo campionato di Serie A, Ettore Messina ha parlato a Sport Week.

Immancabile l’argomento Eurolega: “L’Eurolega è una competizione spietata perché assegna solo 8 posti su 18 nei playoff. Nell’NBA ad esempio sono 16 su 30 squadre e altri 4 sono assegnati attraverso il play-in. Quando si parte l’obiettivo non può che essere entrare nei playoff. Come ho già detto non riesco ad individuare 10 squadre che non li faranno”.

C”è comunque fiducia nei mezzi del club guidato da coach Messina:”Negli ultimi 2 anni siamo sempre finiti tra le prime 4 della stagione regolare quindi abbiamo avuto continuità e siamo stati bravi a vincere 20 partite in trasferta in 2 stagioni. Poi siamo più profondi e atletici”.

E poi su cosa manchi rispetto alle altre squadre:”Le grandi squadre di Eurolega sono stabilmente al vertice per anni. Noi lo siamo da 2. Dobbiamo arrivare a quel tipo di continuità anno dopo anno per pensare di essere alla loro altezza”.

E su un derby italiano in Eurolega:”Sintetizza la crescita della Lega che non è solo Milano e Bologna. Ogni anno è più competitiva e più europea come stile. Avremo squadre competitive anche nelle altre coppe come è stato nell’anno passato, ma forse di più”