Basket, Messina: "Passi in avanti"

Buona la prima (almeno in casa) per l’Olimpia Milano. La formazione di Ettore Messina, dopo la vittoria di martedì in Eurolega si è confermata anche in Campionato imponendosi su Trento.

Al termine del match, l’allenatore si è così detto soddisfatto: “È stata una buona partita, abbiamo corso, abbiamo difeso, abbiamo avuto anche qualche prestazione individuale importante, quindi oggi siamo contenti. Nel quarto periodo, Mitoglou ha preso qualche tiro di prima intenzione e si è un po’ sciolto, ma anche prima era stato utile con qualche rimbalzo catturato nel traffico. Questo è importante. Su Troy Daniels, aspettiamo una verifica che arriverà martedì e se fosse positiva potrebbe cominciare alla fase successiva del recupero, ma siamo dentro i termini previsti. Naturalmente, è giusto oggi ricordare Fiorenzo, il nostro autista, era una bella persona, un grande lavoratore, un amico. Mi spiace che quando entri nel vortice delle partite ti dimentichi l’unica cosa che oggi avremmo dovuto ricordare, che è lui. E’ stata una perdita che ci ha rattristato tutti”.

OMNISPORT | 04-10-2021 10:48