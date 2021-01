Basket: Milos Teodosic è l’MVP della Regular Season di EuroCup

“Euroleague Basketball is pleased to announce that Milos Teodosic of Virtus Segafredo Bologna has been chosen as the MVP of the 2020-21 7DAYS EuroCup Regular Season. Teodosic has been the undisputed leader on the best team in the competition until now. Virtus is the first team to record a perfect 10-0 regular season record since 2017. Teodosic took part in eight of those games, leading his team in average points and performance index ranking for the entire regular season.

Questo il comunicato ufficiale di EuroLeague Basketball che assegna l’ambito premio al giocatore della Virtus. Nel comunicato si legge che Teodosic è stato scelto da Euroleague Basket come MVP della stagione regolare di Eurocup. Si è dimostrato leader indiscusso della squadra che fin’ora ha giocato e vinto 10 partite su 10, cosa che non succedeva dal 2017. Teodosic ha preso parte a otto di queste dieci gare vinte dalla Virtus, contribuendo in modo significativo alla vittoria della propria squadra con performance e media punti elevate.

OMNISPORT | 05-01-2021 13:45