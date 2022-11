Basket Nba, Brooklyn esonera coach Nash

01-11-2022 20:44

Termina dopo due anni l’esperienza di coach Steve Nash sulla panchina dei Brooklyn Nets. L’ex playmaker di Phoenix Suns e Los Angeles Lakers è stato infatti sollevato dall’incarico di allenatore della franchigia della Grande Mela. Ha pagato il brutto inizio della stagione, con solo due vittorie nelle prime sette partite. Già in estate Kevin Durant aveva chiesto l’allontanamento di Nash.

“Per me è stata una decisione immensamente difficile – questo il commento di Sean Marks, general manager dei Brooklyn Nets -. Ma ci abbiamo riflettuto a lungo e siamo giunti alla conclusione che un cambiamento era necessario”. Adesso tra i possibili sostituti ci sono Ime Udoka, sospeso per tutto l’anno dai Boston Celtics, e Quin Snyder, ex coach degli Utah Jazz.