Basket NBA, LeBron James in palestra col figlio Bryce: spuntano gli audio dei soccorsi a Bronny

LeBron James affida a Instagram il messaggio della “rinascita” dopo i giorni difficili, segnati dal grosso spavento corso dal figlio maggiore Bronny. Rese pubbliche le telefonate ai soccorsi durante il malore

29-07-2023 16:56

Il mio compito è rimanere sempre forte e mostrare loro il progetto, indipendentemente dal risultato.

LeBron James affida a Instagram il messaggio della “rinascita” dopo i giorni difficili, segnati dal grosso spavento corso dal figlio maggiore Bronny, colpito da arresto cardiaco al termine di un allenamento con USC. Una foto di una normale seduta atletica accanto all’altro figlio, Bryce Maximus, è stata il segnale della ripartenza: la famiglia James si è compattata negli ultimi giorni, e adesso che Bronny è tornato a casa è possibile ritrovare un po’ di normalità nella vita quotidiana.

Così LeBron non ha perso tempo: ha indossato maglietta, calzoncini e scarpe e si è dedicato a una sessione con Bryce, provando a dimenticare il dolore e soprattutto la paura delle 72 ore precedenti.

Il sollievo dopo l’ultimo bolllettino

L’ultimo bollettino medico diramato dal Cedars-Sinai Medical Center ha ribadito le buone condizioni di salute di Bronny.

Grazie alla risposta rapida ed efficace dello staff medico della USC, Bronny James è stato trattato con successo per un arresto cardiaco improvviso. È arrivato al Cedars-Sinai Medical Center pienamente cosciente, neurologicamente intatto e stabile. Bronny è stato curato tempestivamente da uno staff altamente preparato ed è stato dimesso e rimandato a casa, dove ora sta riposando. Sebbene il suo recupero sia ancora in corso, siamo fiduciosi nei suoi progressi e incoraggiati dalla sua risposta, dalla sua resilienza e dal supporto ricevuto dalla sua famiglia e dalla sua comunità.

La famiglia James: “Grazie a tutti”

La famiglia James ha ringraziato pubblicamente quanti hanno avuto parole e testimonianze di affetto e vicinanza per il giovane Bronny, prospetto eleggibile nel Draft 2024 (l’idea di base di papà LeBron è di vedere dove sarebbe andato a giocare per poi unirsi a lui, uscendo dal contratto con i Lakers con un anno di anticipo. Ma ora non è escluso che il tutto venga rimandato di un anno, al 2025).

Vogliamo ringraziare le innumerevoli persone che hanno inviato alla nostra famiglia il loro affetto e le loro preghiere. Sentiamo la vostra vicinanza e vi siamo molto grati. Stiamo tutti alla grande. Abbiamo la nostra famiglia unita, sana e salva, e sentiamo il vostro amore. Avremo altro da dire quando saremo pronti, ma intanto volevo dire a tutti quanto il vostro supporto ha significato per tutti noi!.

Le telefonate dopo il malore

Negli USA sovente vengono diffuse le registrazioni delle telefonate fatte ai centri medici per chiedere soccorso. Non è stato sorprendente allora leggere il contenuto della telefonata con la quale lo staff medico di USC ha subito cercato aiuto, consapevole della gravità della situazione.

“Abbiamo bisogno di un’ambulanza, immediatamente”, si sente esclamare a un membro dello staff.

“Ascolta, ascolta, ascolta, chiama subito un’ambulanza. Non c’è un dottore”.

“I soccorsi sono già in arrivo, va bene, vai da lui con il telefono”, risponde il centralinista.

“Siamo già in viaggio. I vigili del fuoco e i paramedici sono già in viaggio”, è la rassicurazione finale.

Le cause del collasso di Bronny

Il 18enne, figlio del fuoriclasse dei Lakers, è stato poi dimesso dall’ospedale in buone condizioni, come confermato dal cardiologo del Cedars-Sinai Medical Center, Merije Chukumerije.

Grazie alla pronta ed efficace risposta dello staff medico atletico dei USC, Bronny James è stato curato con successo per arresto cardiaco improvviso ed è arrivato da noi pienamente cosciente, neurologicamente stabile. Siamo fiduciosi che i suoi progressi continuino e siamo incoraggiati dalla sua risposta, resilienza e dal sostegno della sua famiglia.

Le cause che hanno portato al malore sono ancora oggetto di studio e nelle prossime settimane ulteriori esami cercheranno di far luce su quanto accaduto. Intanto però la vita della “James Gang” è ripartita.

E LeBron vuol tornare a pensare solo alla sua rincorsa al quinto anello, con i Lakers che hanno cercato di muoversi bene sul mercato per consentire a lui ed Anthony Davis di essere competitivi sin dalle prime gare stagionali.