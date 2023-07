LeBron James, che spavento per il figlio Bronny: collasso in campo a causa di un arresto cardiaco

Spavento per il figlio di Lebron James: Bronny ha avuto un collasso mentre era in campo lunedì, ha avuto un arresto cardiaco ma ora è in condizioni stabili e non è più in terapia intensiva

Ultimo aggiornamento 25-07-2023 16:59

Grande paura per LeBron James. Il figlio del campione Nba, Bronny, ha infatti subito un arresto cardiaco nella giornata di ieri mentre si stava allenando con la sua nuova università, la notizia è stata comunicata però solo nella giornata di oggi.

Bronny James: arresto cardiaco ad USC nel corso dell’allenamento

Bronny James ha avuto un arresto cardiaco ed ha perso i sensi mentre si allenava ad USC, l’università che ha scelto come preparazione al draft. E’ successo nella giornata di ieri ma la comunicazione è arrivata dalla famiglia James soltanto nella giornata di oggi.

Lunedì nel corso degli allenamenti Bronny ha avuto un arresto cardiaco. Lo staff medico è stato in grado di prestare le prime cure a Bronny e portarlo in ospedale. Le sue condizioni ora sono stabili e non è più in terapia intensiva. Chiediamo rispetto e privacy per la famiglia e terremo aggiornati i media quando ci saranno maggiori informazioni. LeBron e Savannah vogliono mandare i loro più sentiti ringraziamenti allo staff medico e atletico della USC per il loro incredibile lavoro per la sicurezza dei loro atleti.

Bronny James: la scelta USC come percorso verso la NBA

Soltanto un paio di mesi fa e dopo una lunga incertezza, il figlio di LeBron James, ha scelto l’University of Southern California come prossimo passo della sua carriera. I Trojans sono stati tra le tante università che hanno offerto una borsa di studio al figlio di LeBron che si sarebbe reso eleggibile per il draft nella prossima estate. Bronny ha scelto di restare vicino alla famiglia (visto che papà gioca nei Los Angeles Lakers, ndr), puntando comunque su un ateo che vanta un grande prestigio nel mondo del basket.

LeBron e la voglia di smettere solo dopo aver giocato con Bronny

Sulle spalle di Bronny pesa un’eredità pesante. Non deve essere stato semplice per lui avere gli occhi del mondo addosso mentre cercava di far decollare la sua carriera nel mondo della pallacanestro. E le pressioni sono arrivati dallo stesso LeBron che in più di un’occasione ha comunicato la sua voglia di giocare insieme al figlio, una volta che questi fosse arrivato in NBA. Un’opportunità che è sembrata farsi sempre più reale negli ultimi mesi grazie ai progressi messi in campo da Bronny che si sta facendo un nome nel mondo del basket a stelle e strisce.

L’arrivo di Bronny a USC lo scorso maggio è stato salutato con orgoglio e gioia da papà Lebron: “E’ uno dei giorni più belli della mia vita, sono orgogliosi di lui. Credo sia la prima persona della famiglia ad andare al college (Lebron arrivo in NBA direttamente dall’high school). USC ha preso un grande. Giocare con lui è la mia aspirazione ma non è detto che sia anche la sua. Il mio lavoro è quello di supportare mio figlio in ogni cosa voglia fare”.