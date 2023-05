NBA: Lakers, il sogno è il tridente LeBron James, Anthony Davis e Trae Young

Al Re tutto il tempo necessario per riflettere sul suo futuro. E nel frattempo si valuta come portare la guardia texana a Los Angeles

I Los Angeles Lakers, dopo l’esclusione dalle Western Conference Finals, pensano già alla prossima stagione. Spazio aperto per LeBron James, a cui è stato lasciato tutto il tempo che vuole per riflettere sull’ipotesi di ritiro annunciata dopo la sconfitta nelle Western Conference Finals. E nel frattempo, secondo quanto riportato da The Athletic, starebbero pensando anche all’acquisto di Trae Young, oggi agli Atlanta Hawks, società con la quale ha un contratto di ulteriori tre anni. Se tutto dovesse andare come desiderato si formerebbe così il tridente Trae Young, Anthony Davis e LeBron James. Atleti che appartengono tutti e tre all’agenzia Klutch Sports di Rich Paul.