Basket, Olimpia Milano batte Tortona ed è campione d'inverno

15-01-2023 20:08

L’Olimpia Milano si riprende momentaneamente e interrompe una striscia di quattro sconfitte consecutive. La squadra guidata da Ettore Messina gioca una grande partita e vince col punteggio di 79-63 contro la Bertram Yachts Tortona. Una vittoria che consente a Milano di conquistare il titolo di Campione d’Inverno chiudendo il girone d’andata del campionato da prima in classifica, con annessa testa di serie #1 per le Final Eight di Coppa Italia di metà febbraio (i Leoni saranno al posto #3).

Una vittoria netta quella di Milano, che nei big match di campionato sembra riuscire a trovare energie e risorse che invece altrimenti non riesce a trovare (il 2 gennaio contro Bologna un altro esempio di ciò). Questo successo sorprende anche perchè è arrivato contro una squadra in super salute, che veniva dal successo sulla Virtus Segafredo Bologna e che si giocava il primo posto.

Il tabellino della sfida

Milano: Mitrou-Long 11, Melli 16, Baron 11, Hall 7, Hines 8; Luwawu-Cabarrot 6, Tonut, Ricci 8, Biligha, Alviti 3, Davies 4, Datome 5. All.: Messina.

Tortona: Christon 8, Daum 4, Harper 3, Cain 5, Filoni; Candi 4, Severini 12, Radosevic 10, Macura 12, Tavernelli, Filloy 5. N.e.: Mortellaro. All.: Ramondino.