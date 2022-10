11-10-2022 11:31

Tra le sorprese di questo inizio di regular season di basket Serie A c’è sicuramente la Carpegna Prosciutto Pesaro. Dopo le prime due gare, la squadra guidata da coach Repesa ha conquistato due vittorie, confermando di essere in un ottimo momento di forma.

“Sono stra-esigente. O lavoro al 100% o non lavoro e chiedo lo stesso comportamento a giocatori e dirigenti. Qualche volta questo è stato dipinto come un difetto ma per me è giusto così. Lo faccio per il club che mi ha scelto: senza disciplina e dedizione non si va lontano”, la ricetta di coach Repesa spiegata al Corriere dello Sport. L’obiettivo stagionale non cambia, nonostante l’ottimo inizio di campionato: “La salvezza prima di tutto”, la chiosa dello stesso Repesa.