Basket, Petrucci: “Banchero ai Mondiali con l'Italia? Non prometto nulla”

Il presidente della Federbasket sul gioiellino Nba: “C'è una speranza, ma non posso dire né sì e né no”

04-04-2023 10:56

C’è la possibilità di vedere Paolo Banchero con la maglia della Nazionale italiana di basket ai prossimi Mondiali? Gianni Petrucci, presidente della Federbasket, non si sbilancia in merito. Il gioiellino dell’Nba sta ultimando la sua prima stagione con la maglia degli Orlando Magic. Nonostante le buone prestazioni del giocatore con passaporto italiano, la franchigia americana è 12esima a Est e senza più possibilità di accedere ai play off.

Proprio questo fattore permette di proiettarsi sull’estate di Banchero. Il giocatore deve ancora sciogliere le riserve per dire sì al ct Gianmarco Pozzecco. Petrucci dice: “ Non posso dire né sì né no. C’è una speranza ma non sono in grado di promettere nulla”.

La prossima rassegna iridata è prevista dal 25 agosto al 10 settembre e si svolgerà infatti tra Indonesia, Giappone e Filippine. Il sorteggio dei gironi avverrà il 29 aprile prossimo. Ci sarà anche il 20enne nel roster azzurro?

Petrucci parla degli obiettivi dell’Italia: “Ovviamente Mondiale per noi significa Olimpiadi. Ci sono solo due posti, ma sappiamo che poi ci sarà il preolimpico. Le Olimpiadi sono importanti per tutti gli sport. Certo per il nostro sport vuol dire una concorrenza enorme. Il calcio primo sport al mondo per popolarità, poi il cricket grazie all’India, quindi il basket. Ce ne accorgiamo anche in Italia, pure come numero di tesserati“. Alle Olimpiadi di Tokyo gli azzurri avevano raggiunto i quarti di finale. Nel 2024 vogliono intanto esserci.