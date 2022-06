Basket, Pozzecco al debutto in Nazionale

20-06-2022 19:07

È partito ufficialmente oggi il percorso del CT Gianmarco Pozzecco alla guida della Nazionale. Il coach, insieme al nuovo staff tecnico, ha diretto il primo allenamento in Azzurro all’Allianz Dome di Trieste.

“Da oggi – ha detto il neo CT, fresco vincitore dello scudetto da Assisat Coach di Ettore Messina– l’emozione lascia spazio alla determinazione e alla voglia di costruire un percorso che ci porti il più lontano possibile. L’obiettivo è quello di allenarsi duramente per essere pronti fin da subito visto che in pochi giorni affronteremo i campioni d’Europa in carica della Slovenia e i Paesi Bassi per la qualificazione al Mondiale 2023. Personalmente, sono contento e orgoglioso di iniziare il mio cammino Azzurro proprio da Trieste, città che ho nel cuore”.