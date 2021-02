L’allenatore di Pesaro Repesa è attualmente in isolamento. Ha contratto il Covid-19 e, quindi, si è messo in quarantena: “Non so dove posso averlo preso”, le sue parole riportate dal Resto del Carlino.

Il 60enne coach croato spera di mettersi alle spalle la brutta situazione il prima possibile e poter quindi tornare presto ad allenare: “Diciamo che non sto benissimo ma spero di uscire presto da questa situazione”.

OMNISPORT | 26-02-2021 09:27