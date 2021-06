Basket, Riccardo Cervi annuncia il ritiro

A 31 anni, Riccardo Cervi ha annunciato l’addio al tennis giocato.

Per farlo, il giocatore quest’anno a Scafati, ha scelto Instagram: “Mi ritiro da questo sport meraviglioso, purtroppo dal 2017 cerco di risolvere i problemi alle ginocchia e adesso, dopo l’ennesimo intervento di gennaio e dopo mille terapie ed esercizi mirati quotidiani, capisco che non si può risolvere questa situazione e che non ha senso continuare a fare ulteriormente male ad un corpo a cui ho già chiesto tanto. Mi dispiace tantissimo ma guardo il bello che questi 11 anni di professionismo mi hanno lasciato dentro, ci sono momenti indimenticabili e periodi bui che nonostante le difficoltà fanno apprezzare ancor di più quelli luminosi. Ho conosciuto città, contesti e persone e ho conosciuto me stesso, non vedo l’ora di rincontrare chi mi ha accompagnato in questo percorso.

Buon basket a tutti!”.

OMNISPORT | 28-06-2021 20:33