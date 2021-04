Basket, Serie A: Brindisi e Venezia cercano continuità in trasferta

Approfittando delle recenti debacle dell’Olimpia Milano (impegnata stasera a Sassari) e battendo la compagine lombarda nello scontro diretto di domenica scorsa, Brindisi si è guadagnata di forza il primo posto nella classifica di Serie A, una posizione che gli uomini di coach Vitucci proveranno a confermare oggi sul campo di Pesaro.

Alla Vitfrigo Arena i salentini troveranno una formazione che nell’ultimo turno è tornata alla vittoria contro la Fortitudo Bologna e che, specie in casa, ha già dimostrato di poter fare male a tante avversarie.

Alle spalle dell’Happy Casa, dell’Armani Exchange e della Virtus Bologna (il cui match contro Treviso è stato posticipato al 21 aprile a causa degli impegni in Eurocup della formazione bianconera), la Reyer (già certa di un posto ai playoff) cercherà di confermare le ultime buone prestazioni registrate al Taliercio sul parquet di una squadra in forma come Varese (4 vittorie nelle ultime 5 uscite).

Dopo quella della Enerxenia Arena, l’Umana sarà attesa dalla sfida contro la Fortitudo Bologna, oggi impegnata a Cremona contro la Vanoli in un match fra squadre appaiate in classifica a quota 18 punti, gli stessi che al momento può vantare anche Brescia.

La Germani, reduce da due k.o. filati, questa sera proverà a smuovere la propria classifica affrontando il fanalino di coda Cantù, alla disperata ricerca di punti per sperare ancora nella salvezza. Obiettivo diverso invece per Trento e Trieste che, opposte nella gara della BLM Group Arena, si contenderanno due preziosi punti in ottica playoff.

LE GARE DELLA 27ª GIORNATA

Ore 18.00: Carpegna Prosciutto Pesaro – Happy Casa Brindisi

Ore 18.30: Openjobmetis Varese – Umana Reyer Venezia

Ore 19.00: Vanoli Cremona – Fortitudo Lavoropiù Bologna

Ore 19.30: Germani Brescia – Acqua S. Bernardo Cantù

Ore 20.00: Dolomiti Energia Trentino – Allianz Trieste

Ore 20.45: Banco di Sardegna Sassari – Armani Exchange Milano

OMNISPORT | 14-04-2021 10:44