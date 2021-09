Basket, ufficializzate le dimissioni di Repesa. Arriva Martino?

Dopo l’annuncio a sopresa del weekend, la Fortitudo Bologna ha formalizzato le dimissioni di Coach Jasmin Repesa.

“Fortitudo Pallacanestro comunica di aver ricevuto la formalizzazione delle irrevocabili dimissioni per motivi di salute di coach Jasmin Repesa, già anticipate domenica in via informale nel corso della conferenza stampa postpartita. Rammaricata per quello che auspicava potesse essere un percorso di tutt’altra durata, Fortitudo Pallacanestro non può che prendere atto della decisione di coach Repesa, lo ringrazia per il lavoro svolto in questi mesi, augurandogli di riprendersi prontamente e di poter ottenere le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera”.

Secondo le ultime a prendere il posto di Repesa dovrebbe essere Antimo Martino: mancherebbero solo gli ultimi dettagli.

OMNISPORT | 28-09-2021 11:22