Bautista: "Bello vincere davanti ai miei tifosi"

24-09-2022 20:44

Il pilota della Ducati Alvaro Bautista ha commentato soddisfatto il successo in gara 1 del round di Superbike in Catalogna: “Sono davvero molto felice per questa vittoria. È stato bellissimo vincere davanti a tanti tifosi, ai miei amici, ai miei familiari. È sempre una sensazione speciale”.

“Non è stata però una vittoria facile – ha spiegato l’iberico -. La chiave della gara erano gli pneumatici. Per questo motivo ho cercato di non forzare nei primi giri malgrado Toprak stesse attaccando con convinzione. Domani nella Superpole Race non dovrò preoccuparmi di gestire le gomme”.