Bayern, il Covid non ferma Nagelsmann: fa la conferenza stampa da casa

22-10-2021 15:56

Non sono state ore semplici per Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco risultato nella giornata di ieri positivo al Covid-19.

Il tecnico, che era al seguito dei suoi per la trasferta portoghese in Champions League contro il Benfica, ma che non era presente al campo perché non in perfetta forma, è rientrato in Germania tramite un’aeroambulanza, separatamente.

I bavaresi saranno impegnati domani all’Allianz Arena contro l’Hoffenheim: insomma, c’è una gara da preparare, analizzare. Presentare: lui che fa? A casa, in isolamento domiciliare, accende la webcam e risponde alle domande dei giornalisti: “Sto bene. Mi sento ancora un po’ stanco, ma posso ridere di nuovo”, ha spiegato.

Una conferenza stampa a dir poco insolita, con il sorriso stampato sul volto, consapevole della difficoltà del Covid e della situazione.

C’è chi la fa in grande stile, c’è chi invece manda il secondo, quando impegnato: lui non si ferma, anzi. Con rispetto presenzia all’evento.

Non è la classica sala stampa, ma fa il suo: mette una camicia, si siede. Dietro si intravede una porta, forse una TV. E presenta la gara: un momento di inedita quotidianità in un contesto sicuramente insolito. Il calcio, in qualche modo, va avanti.

