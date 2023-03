L’ex Bayern a Sky Sport: “Il cambio di allenatore del Bayern mi ha davvero sorpreso, Tuchel è un allenatore esperto”

30-03-2023 23:05

La storica bandiera del Bayern Monaco, Lothar Matthaus, nonché ex giocatore dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato riguardo la situazione del club tedesco. Le parole di Matthaus: ”Il cambio di allenatore del Bayern mi ha davvero sorpreso, ma il rapporto fra Nagelsmann e la dirigenza si era deteriorato per via dei risultati e soprattutto delle prestazioni della squadra. Tuchel è un allenatore esperto e si possono solo fare i complimenti al Bayern per aver scelto lui come successore di Nagelsmann. Anche grazie alla sua esperienza credo che sia l’allenatore giusto, ma a differenza del suo passato deve dimostrare di essere cresciuto anche a livello caratteriale”.

In conclusione anche una parola su Klassiker: “Penso che il Bayern sia più abituato rispetto al Dortmund a giocare partite così decisive, ha più esperienza e anche il fatto di giocare in casa per il Bayern sarà importante. Li vedo davvero molto carichi, con l’obiettivo di rimettere le cose a posto in classifica, come sono abituati a Monaco”.