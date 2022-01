Bayern Monaco, brutta notizia per Alphonso Davies: ha una miocardite

14-01-2022 13:41

Bruttissime notizie per il Bayern Monaco e per il terzino canadese Alphonso Davies, al quale è stata riscontrata una miocardite, cioè un problema al cuore. Il giovane difensore, positivo al Covid-19, è stato sospeso dagli allenamenti ginno a ulteriori esami. Lo ha comunicato il tecnico del Bayern Julian Nagelsmann, intervenuto in conferenza stampa:

“Nel caso di Phonzy, durante gli esami che abbiamo effettuato a ogni giocatore contagiato dal Coronavirus, abbiamo riscontrato segni di miocardite lieve. Cioè, miocardite. È sospeso dall’allenamento fino a nuovo avviso e non sarà disponibile nelle prossime partite. Dovrà guarire e ci vorrà sicuramente del tempo”.

