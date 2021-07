Beach Volley, Menegatti - Toth: "A Tokyo ci godremo il momento"

Tra gli atleti azzurri che partiranno per Tokyo ci sono anche le atlete del beach volley, Marta Menegatti, e Viktoria Orsi-Toth.

Le due si trovano attualmente in Svizzera: osserveranno primo uno stage di preparazione a Brna per poi partecipare al Torneo FIVB World Tour 4 stelle in programma a Gstaad dal 6 all’11 luglio.

Le due si sono raccontate a OA Sport: “Al momento siamo un po’ provate – commenta Viktoria – i ritmi degli allenamenti sono molto alti, siamo stanche ma la nostra è una stanchezza positiva. Da tempo si parlava di un senso di incompiutezza del nostro percorso di cinque anni fa, e stiamo lavorando tanto per chiudere un cerchio e giocare l’Olimpiade insieme. Spero che venga coronato il nostro sogno: la pandemia e qualche mio problema fisico non hanno favorito momenti semplici, ma abbiamo cercato di mettere in campo un gioco che ci rappresenti in pieno”.

La Menegatti ha invece spiegato: “E’ importante mettere in risalto le nostre caratteristiche e limitare qualche fatica fisica. E poi cambiare ci fa bene. Io e Viktoria abbiamo vissuto e condiviso insieme molte cose, sia belle che meno belle. Indipendentemente dall’arena vuota che troveremo a Tokyo, noi cercheremo di goderci un momento per cui abbiamo sofferto molto. Sarà destabilizzante all’inizio, ma le restrizioni saranno colmate dalla nostra gioia e dal nostro entusiasmo”.

