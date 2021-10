Belgio, Martinez: "Pagata l'emozione"

Il Belgio della generazione d’oro deve fare i conti con un altro ko: la Francia si è qualificata in finale di Nations League dopo una splendida rimonta.

“Innanzitutto bisogna guardare il nostro primo tempo, siamo stati bravi e tranquilli – le parole del ct Martinez -. Abbiamo capito ciò che bisognava fare, abbiamo realizzato due gol e ne potevamo fare altri. Nella ripresa è subentrata l’emozione, abbiamo pensato al passaggio del turno e non alle azioni. Abbiamo permesso alla Francia di rientrare in partita e questa è una grande delusione. Siamo comunque stati tenaci, avevamo segnato il 3-2 ma è stato annullato e poi ha segnato Theo Hernandez al 90esimo…”

“Il problema è stata l’emozione, la responsabilità di andare in finale. Abbiamo smesso di giocare, la responsabilità che abbiamo provato verso i tifosi. Questa generazione sente il peso di portare un trofeo in modo disperato. Abbiamo comunque segnato tre volte, nella ripresa è subentrata questa emozione. Non si può dare la colpa alla qualità, abbiamo smesso di giocare”.

