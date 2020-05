Benassi e l'addio al Torino: "Ci rimasi male"

Nel corso di un'intervista a Radio Sportiva Marco Benassi è tornato sul suo addio al Torino: "All'inizio ci rimasi male, poi arrivato a Firenze, con l'ambiente e le persone che ho trovato ed il percorso che sto facendo, non posso definirlo un rimpianto".

"E' mancata la continuità nei risultati – ha detto sulla stagione della Fiorentina -. Anche negli anni passati abbiamo fatto buoni risultati e poi steccato gare fondamentali che sembravano scontate. Speriamo che l’anno prossimo si possa iniziare questo percorso".

Chiosa sull'arrivo di Rocco Commisso: "L'ambiente da quando è arrivato il presidente ha ripreso molto più entusiasmo, che era andato a scemare soprattutto per il brutto risultato che abbiamo avuto l'anno scorso quando ci siamo trovati a lottare per non retrocedere. Con il suo arrivo siamo ripartiti da capo, oltre alle parole ci ha messo anche i fatti, dal centro sportivo alla volontà di fare lo stadio nuovo, ha preso giocatori per il presente e per il futuro. La gente ha ripreso entusiasmo".

SPORTAL.IT | 06-05-2020 13:22