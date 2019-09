Berrettini, ecco chi è il misterioso tifoso

In molti guardando il match tra Marco Berrettini e Gael Monfils si sono interrogati sull'identità del tifoso spesso inquadrato dalle telecamere: capelli lunghi, occhiali e barba folta. Il 'Mister X' in questione è Giovanni Bartocci, presidente del Lazio Club New York e padrone di casa al ristorante Via della Pace, all'East Village.

Il campione romano ha svelato un retroscena che riguarda proprio il ristoratore: "Mi ha inviato un messaggio dicendomi: 'Pensi che ci sia la possibilità di ottenere un biglietto?' E io gli ho risposto: 'Sei nel box, non ti preoccupare'".

Come riporta ESPN, Berrettini si è recato in visita per la pasta alla carbonara nel ristorante di Bartocci prima dell'inizio del torneo, ma durante la sua corsa ha continuato a seguire l'alternativa più sana di insalata e pasta in bianco. Lo speciale tifoso, immigrato a New York dall'Italia nel 2007, spera di tornare all'Arthur Ashe Stadium per la semifinale di Berrettini in programma venerdì contro Rafa Nadal: "Mi piace sempre andare e supportare i giocatori italiani – ha detto -. Per gli immigrati, vedere qualcuno che difende i tuoi colori è sorprendente".

Via Della Pace è quasi una tradizione per i professionisti del tennis italiano che arrivano a New York: sulle sedie del ristorante nostrano si sono seduti diversi campioni tra cui Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano. "E' un ristorante molto accogliente ma non è niente di speciale. Arrivano e si sentono come a casa".

Otto anni fa, Bartocci è entrato nella storia diventando il primo italiano a scendere in campo nel Super Bowl. Tifosissimo di Green Bay, nel 2011 assistette al trionfo dei Packers contro i Pittsburgh Steelers e finì per festeggiare con i giocatori sul terreno di gioco.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 13:12