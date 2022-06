Berrettini trionfa a Stoccarda: sesto torneo Atp in carriera

12-06-2022 17:53

Berrettini trionfa nella finale di Stoccarda, battendo Murray 6-4, 5-7, 6-3. Sesto titolo Atp in carriera per l’azzurro. Sull’erba, il tennista romano ha già vinto a Stoccarda 2019 e Queen’s 2021, ha perso (con Djokovic) la finale di Wimbledon dello scorso anno.

Nel primo set Berrettini conquista il break nel terzo game, grazie a due ottimi colpi dell’azzurro che approfitta anche del doppio fallo in battuta di Murray. Nel game successivo, il romano è bravissimo invece ad annullare quattro palle break all’avversario, riuscendo così ad allungare 3-1. L’ultimo finalista di Wimbledon acquista fiducia in battuta e al servizio è quasi impeccabile: primo set conquistato 6-4.

Nel secondo set tra Murray e Berrettini vige l’equilibrio. Nessuna palla break fino al 4-4, nell’ottavo game addirittura l’azzurro mette a segno tre ace. Nel nono game Berrettini ha la grande occasione del sorpasso, lo scozzese però annulla tre palle break e mantiene il vantaggio. Sul 6-5 per per il 35 enne, una smorzata incerta, una palla a rete e un doppio fallo per Berrettini consentono a Murray di pareggiare 1-1.

Il terzo set si apre con il break di Berrettini, che lascia a zero l’avversario nel primo game. L’azzurro al servizio non sbaglia e riesce a mantenere il vantaggio, chiudendo i conti 6-3 e trionfando a Stoccarda.