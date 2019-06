Bertolini esalta l'Italia: "Questa era la partita"

Non può che sorridere Milena Bertolini, ct dell'Italia dopo il 5-0 sulla Giamaica che ha proiettato le Azzurre agli ottavi dei Mondiali femminili di calcio.

"Questa era la partita – ha spiegato la ct a fine partita -. Era la partita fondamentale per noi, perché ci dava la possibilità di passare agli ottavi, che per noi è un grande traguardo. A livello emotivo per le ragazze un po' si è sentita, perché nel primo tempo abbiamo fatto un po' fatica. Eravamo un po' bloccate sotto l'aspetto emotivo dall'importanza della partita, però siamo state brave".

"Sono molto felice, perché essere qua ai Mondiali e arrivare agli ottavi per noi dell'Italia è tanta roba", ha concluso Bertolini.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 20:56