Biasin: 4 mesi fa manco lo conoscevo ma sui social è già delirio

Lo voleva mezza Europa, la Juventus sembrava ad un passo dall’ingaggiarlo ma alla fine a prenderlo è stato il Borussia Dortmund. Haaland aveva impressionato tutti giocando nel Salisburgo ma il suo devastante esordio in Bundesliga e in Champions ha catapultato nuovamente alla ribalta il baby bomber.

I RECORD – Sette presenze e 10 gol in Champions, 60 metri in 6,64 (il record mondiale è 6,34, undici reti col Dortmund (nessuno mai così veloce nella storia delle squadre tedesche) e 39 in stagione, dieci in più delle partite giocate. Sono solo alcuni dei numeri incredibili dell’attaccante.

CHI ERA ? – Fabrizio Biasin ammette che fino a poco fa non sapeva neanche chi fosse Haaland. La firma di Libero su twitter fa autoironia.

IL TWEET – Biasin scrive: “Stavo cercando un tweet dell’anno scorso in cui dicevo “bisogna comprare Haaland, questo diventa un fenomeno” ma non l’ho trovato. A pensarci bene un anno fa neppure sapevo che esistesse. A pensarci bene neppure sei mesi fa. Neppure quattro. Ora però sì. Per me è forte”.

LE REAZIONI – Arrivano reazioni da ogni parte: è già Haaland-mania. “Se va avanti così, tra qualche anno avrà fatto dimenticare gente come Lewandowski, Inzaghi, Ibra, Raúl, perfino Cristiano. È imbarazzante. Non è umano. Paratici non l’ha preso per una differenza bid-offer di quanto? 20 milioni? Ha buttato via un Triplete”.

RIMPIANTI – Lo rimpiangono soprattutto tifosi di Inter e Juve: “è il nuovo crak mondiale !!!! non c’è storia per nessuno. Amo Mbappè ma questo è ancora + forte” o anche: “Sarebbe stato bello comprarlo, giusto per vederlo fare panchina con Conte”, oppure: “Questo ragazzo e il nuovo fenomeno dei prossimi 15 anni peccato che i nostri dirigenti interisti lo hanno ignorato”,

SIAMO CAUTI – Esiste però una nutrita frangia di appassionati che non ritiene Haaland un fuoriclasse: “Questo è un’altro Piatek” oppure: “Dicevano le stesse cose di Solskjaer quando era all’Ajax e di Mbappè due anni fa”.

QUI JUVE – Molti tifosi della Juve non si sentono defraudati: “Ad Haaland potevamo garantire posto da titolare? 8 mln l’anno (più di Dybala)? Una clausola rescissoria da 75 mln dopo 2 anni? Se la risposta non è affermativa a tutte e tre le domande allora hanno fatto bene a non prenderlo” e infine: “Vorrei rimarcare la sempreverde idea che Haaland sia sopravvalutato e che in ogni caso costasse troppo. Ha fatto benissimo la Juventus a non prenderlo”.

SPORTEVAI | 19-02-2020 10:42