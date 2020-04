Biasin elegge il portiere più forte dell'Inter, polemica social

Oggi c’è Samir Handanovic, che da anni difende – e bene – la porta dell’Inter ma negli anni i nerazzurri hanno avuto fiori di portieri, da Sarti – il n.1 della filastrocca eterna Sarti-Burgnich-Facchetti della grande Inter – a tanti altri come Frey e via continundo. Chi è stato il migliore? La domanda se la fa Fabrizio Biasin e la firma di Libero si dà anche una risposta.

Il tweet di Biasin

Su twitter Biasin scrive: “Mi chiedono: “Chi è secondo te il portiere che più di tutti ha fatto la storia dell’Inter?”. Di numeri 1 di alto livello ne sono passati tanti, ma di Uomo Ragno uno solo. Io dico Zenga.”.

Le reazioni sul web

Quasi 400 i commenti sui social con i tifosi – non solo dell’Inter – che si dividono: “Per me il più forte è stato J. Cesar, pur essendo io juventino era il mio idolo! ” o anche: “Per me è un testa a testa tra lui e Julio. Durissima”.

E’ solo il terzo

C’è chi scrive: “Sicuramente un grande portiere, ma mai quanto Julio Cesar. Per me è più forte anche l’ attuale vostro portiere” e chi ricorda: “Certo che però anche Pagliuca, Toldo e Julio Cesar non sono stati male”.

Cosa dicono i risultati

Fioccano le reazioni: “Se non consideriamo Giuliano Sarti….. Nella storia recente i risultati dicono Julio Cesar, ma noi interisti amiamo Walterone Zenga per il suo essere interista” o anche: “Vorrei solo ricordare Ivano Bordon…… ero un ragazzino c’erano ancora Facchetti e Mazzola…..sigh”, oppure: “Da Napoletano l’ho sempre amato….spesso applaudito sotto la curva B ha sempre ricambiato con un saluto….ricordo che Maradona lo voleva a Napoli… ma era troppo interista per lasciare la sua squadra”.

L’ironia del web

Infine i commenti ironici: “Anche Rossi, direi. GUIDOROSSI” e ancora: “Anche Fabian Carini nello scambio con Cannavaro alla Juve ha scritto una pagina importante nella storia dell’Inter”.

SPORTEVAI | 18-04-2020 10:03