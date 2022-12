Biathlon, 3^ podio stagionale per Lisa Vittozzi

17-12-2022 17:26

Ancora una prestazione convincente nell’inseguimento femminile di Annecy-Le Grand Bornand, sede della terza tappa della Coppa del Mondo, per l’italiana Lisa Vittozzi, che centra un secondo posto che rafforza la seconda piazza della classifica generale.

Nella gara, condizionata da un ghiaccio pericoloso soprattutto nei tratti discesa (per questo il giro è stato ridotto di 300 metri), si è imposta la svedese Elvira Oeberg, impeccabile nelle sessioni al poligono: la sappadina, che ha pagato due errori nella seconda serie a terra, ma che ha sfoderato il miglior tempo sciando, è stata distanziata di 20″ 4 centesimi, mentre la leader della Coppa Julia Simon, imprecisa in tre occasioni, ha chiuso invece a 46″ 9 centesimi. Il divario tra la transalpina e l’italiana è adesso di 39 lunghezze: per Lisa Vittozzi è il terzo podio dell’anno e il secondo in Alta Savoia, dopo il 3^ posto nell’inseguimento del 2017.

Dorothea Wierer ha conquistato la quinta piazza a 1:51.9, alle spalle delle norvegese Ingrid Landmark Tandrevold: completano le prime dieci posizioni la svedese Persson, la tedesca Herrmann, le francesi Chaveau e Chevalier-Bouchet e infine la tedesca Preuss.