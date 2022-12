Biathlon, Lisa Vittozzi va a podio in Finlandia

03-12-2022 16:30

Lisa Vittozzi centra il secondo posto nella sprint di Kontiolathi e sale al primo posto nella classifica di Coppa del Mondo: è questa la buona notizia che arriva dalle prime tappe finlandesi per il biathlon azzurro.

La sappadina ha confermato lo stato di forma dimostrato nell’individuale, dove aveva colto un terzo posto, sciando alla grande e facendo benissimo nel poligono in piedi: sono 17.3 i secondi di ritardo dall’austriaca Lisa Theresa Hauser, che non ha mancato il bersaglio conquistando il secondo successo in questa disciplina, con la svedese Lisa Persson (altrettanto perfetta nella sessione di tiro) a 24.2 secondi; completano la top ten la canadese Lunder, le tedesche Weidel e Herrmann, la norvegese Trandrevold, la tedesca Schneider, l’altra italiana Dorothea Wierer (penalizzata da un bersaglio mancato nella serie in piede, ma che ha dato buone risposte in vista della pursuit) e la norvegese Lien.

Lisa Vittozzi diventa così prima in classifica: cinque i suoi podi nelle sprint, quindici in carriera.